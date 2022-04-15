أحمد مغربي



كشفت بيانات رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، عن أن الكويت رفعت إنتاجها النفطي منذ بداية العام الحالي 2022 بنحو 87 ألف برميل يوميا ليصل إجمالي الإنتاج النفطي للبلاد إلى 2.639 مليون برميل يوميا بنهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة بحجم انتاج بلغ 2.552 مليون برميل في شهر يناير 2022. وقالت البيانات إن الزيادة الشهرية في إنتاج الكويت النفطي تأتي متماشية مع قرارات تحالف «أوپيك+» والتي تهدف إلى زيادة شهرية للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا.



وأظهرت ان متوسط زيادة إنتاج الكويت الشهرية يتراوح بين 25 و27 ألف برميل يوميا، يأتي من شركة نفط الكويت والمنطقة المقسومة.



وقالت إن إنتاج البلاد النفطي كان قد انخفض الى أدنى مستوياته ليسجل مستوى 2.3 مليون برميل في يناير 2021، ونحو 2.19 مليون برميل في مايو 2020، وذلك عقب الانهيارات الحادة التي تعرضت لها أسواق النفط خلال تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) ولجوء دول «أوپيك» إلى خفض مستويات الإنتاج.