باهي أحمد



كشفت بيانات رسمية أن نحو 10.4 أطنان من الذهب دخلت السوق المحلي خلال أول 3 اشهر من العام الحالي، وذلك بعدما وسمته إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة، والتي حصلت من خلالها رسوم وسم بلغت نحو 573 ألف دينار.



وأظهرت البيانات الصادرة عن «المعادن الثمينة» والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن نحو 83% من المعدن المدموغ ذهب خالص بواقع 8.67 أطنان، بينما تتضمن الكمية الموسومة 1.08 طن ذهب مطعم بأحجار ذات قيمة، و628.3 كيلو غرام ذهب مطعم بالألماس.



وتشير البيانات إلى أن عمليات الفحص بالمطار شملت أكثر من 53% من الذهب الموسوم خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2022 وذلك بواقع 5.54 أطنان من الذهب تتضمن 4.6 أطنان من الذهب الخالص، وبالإضافة إلى 348.42 كيلو من الذهب المطعم بأحجار ذات قيمة، و591.4 كيلو من الذهب المطعم بالألماس. وفي مقر «المعادن الثمينة» بالمباركية فحصت الإدارة ودمغت 4.8 أطنان من الذهب بواقع 4.06 أطنان ذهب خالص، و731.86 كيلو ذهب مطعم بأحجار ذات قيمة، و36.9 كيلو ذهب مطعم بالألماس.



وتسلمت «المعادن الثمينة 620.5 ألف طردا للمعادن والأحجار الثمينة خلال أول 3 أشهر من العام 58% منها دخلت عبر المطار بواقع 360.4 ألف طرد، بينما سلمت البقية إلى مقر الإدارة في المباركية بواقع 260 ألف طرد، كما قدمت إدارة المعادن الثمينة بالمطار نحو 50.55 ألف خدمة أخرى خلال فترة المقارنة، مقابل 10.29 آلاف قدمتها الإدارة بالمباركية.



وفحصت الإدارة نحو 705 كيلو غرامات من الفضة منها 51 كيلو غراما في مقرها بالمباركية كما بلغ حجم الرسوم ما يقارب من 7 آلاف دينار.



وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة المعادن الثمينة، سعد السعيدي، إن كل كوارد الإدارة في مطار الكويت الدولي أو مقر المباركية تعمل بصورة دؤوبة من أجل إنجاز كل المعاملات الخاصة بفحص ووسم الذهب، بالإضافة إلى فحص الأحجار الكريمة وبقية المعادن.



وأشار السعيدي في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن أعمال الإدارة تشهد معدلات إنجاز مرتفعة وغير مسبوقة خصوصا، بعدما اعتمدت العمل بنظام النوبات منذ شهر ديسمبر الماضي، وصولا إلى العمل على مدار 24 ساعة في فرع المطار، وهو ما يرفع من حجم الكميات المنجز فحصها بصورة ملحوظة، ويقلل من وقت الانتظار إلى أدنى حد.



وأكد السعيدي أن الإدارة تراعي أعلى معايير الفحص والتقييم لكل الطرود الواردة إليها تحقيقا للضبط والربط في سوق المعادن الثمينة بالكويت، مبينا في الوقت ذاته أن الإدارة ترصد أوضاع السوق على مدار الساعة للحفاظ على مقدرات المواطنين والمقيمين.

81 عملية إعادة فحص

شهدت إدارة المعادن الثمينة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي نحو 81 معاملة إعادة فحص جاءت جميعها في مقر الإدارة بالمباركية، وحصلت من خلالها رسوم بلغت قيمتها 3664 دينارا. يأتي ذلك فيما جددت الإدارة هويات نحو 598 مندوبا للشركات التي تتعامل معها وحصلت من خلالها رسوما بلغت قيمتها 2990 دينارا.