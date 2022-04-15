عقدت لجنة العقار والمشاريع العامة المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع للعام 2022 يوم الأربعاء الماضي، وذلك لمناقشة عدة مواضيع على أجندتها، وكان من أبرزها استعراض اللجنة لأهم المواضيع التي تمت مناقشتها في العامين الماضيين، كما ناقش أعضاء اللجنة التوصيات والأجندة التي سيتم العمل عليها خلال الاجتماعات القادمة للجنة، وكذلك تم تناول استراتيجية العمل في اللجنة لتحقيق أهدافها التي تسعى إلى الاطلاع الدائم ومتابعة مشاريع وأمور العقار والمشاريع العامة، ساعية إلى دعم دور القطاع الخاص بالمشاركة في إنجاز وتطوير المشاريع الحيوية في الدولة.