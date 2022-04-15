سعود عبدالعزيز



فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في قضية اتهام عسكري في وزارة الداخلية لمواطن بإهانته لفظيا والاصطدام به عمدا وإلحاق تلفيات في الدورية التي كان يستقلها. وسجلت قضية في مخفر شرطة الاندلس تحت عنوان اهانة موظف، اعتداء بضرب، دهس، وحملت رقم 25/2022.



وبحسب مصدر امني فإن المجني عليه قال في افاداته: أثناء ثبوتي في مخرج مواقف سوق تجاري شهير بمنطقة الري مقابل الدائري الرابع لاداء مهام عملي طلب مني إغلاق الحواجز في الطريق الفاصل بين المشاتل ومواقف السوق لتسهيل الحركة، فوجئت بمركبة المانية فارهة يقودها شاب يقف امام الحاجز ويخاطبني باستهزاء وموبخا (من اللي أمرك تسكّر) فأبلغته بأمر المدير فأجاب باستهزاء (شرايك اوقف وافرش له الزل الاحمر واستقبله)، فقلت لا تفرش زل احمر ولا اخضر وامرته يستمر ويخرج باتجاه مخرج المشاتل فكان رد فعله والكلام مازال على لسان المبلغ بأن قام بسبي بكلمات بذيئة ونزل من مركبته وقام بالاعتداء علي بالضرب ودافعت عن نفسي ولم أرد عليه بالاعتداء وهددني بالدعس والقتل وقام بالاصطدام بي بمركبته عدة مرات وكانت الواقعة بحضور والدة المدعى عليه. وأردف المبلغ: تواصلت مع العمليات لإرسال دورية اسناد وعند وصول دورية الاسناد قام بالاصطدام ولاذ بالهرب إلى جهة غير معلومة، هذا، وصدرت التعليمات بضبط المدعى عليه وتحديد موعد 18/4/2022 للتحقيق واستدعاء الأطراف.



من جهة أخرى، أصيب مواطن وثلاثة آسيويين اثر حادث تصادم ثنائي وقع بين مركبتين قبل افطار امس الاول على طريق الفحيحيل مقابل ميناء الشعيبة باتجاه مدينة الكويت، وقد تعاملت مع الحادث فرقة إطفاء ام الهيمان بإخراج المحشورين وتسليمهم الى الطوارئ الطبية.