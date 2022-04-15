أحمد خميس



تمكن رجال إطفاء القرين ومشرف من إنقاذ 7 أشخاص حاصرتهم نيران شقة بالطابق الأرضي بمنطقة صباح السالم وبحسب بيان صحافي عن قوة الاطفاء فإنه وفور تلقي بلاغ بوجود حريق منزل في منطقة صباح السالم عصر امس الاول تم الايعاز لمركزين بالتحرك وعند وصول فرق الاطفاء تبين ان الحريق في الدور الارضي ويوجد 7 اشخاص محشورين بالمنزل وتم اخماد الحريق وانقاذ الاشخاص مع وجود اصابة واحدة بحالة اختناق تم نقلها للمستشفى عن طريق الطوارئ الطبية.



من جهة اخرى ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء تعاملت مساء أمس الأول مع حريق اندلع في عمارة بمنطقة السالمية، وتمكنت الفرق العاملة من السيطرة على الحادث من دون وقوع اي اصابات.