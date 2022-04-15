سعود عبدالعزيز



أسفر التعاون ما بين رجال أمن محافظة الأحمدي بقيادة اللواء ركن صالح مطر ورجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط مزرعة لزراعة الحشيش في منطقة الفحيحيل وجرى توقيف وافدين من الجنسية الهندية اعترفا بزراعة نبتة الحشيش بقصد الاتجار، وكانت معلومة وصلت الى مدير الأمن اللواء صالح مطر عن إقامة وافدين لمزرعة صغيرة لزراعة الحشيش داخل منزل وعليه تواصل اللواء ركن صالح مطر مع مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالانابة العقيد محمد قباذرد ورجال المكافحة وبعد عمل التحريات تم تشكيل فرقة والتواصل مع النيابة العامة ومداهمة مسكن الوافدين ومصادرة المزروعات. من جهة أخرى تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط وافد هندي بعد معلومات عن اتجاره في المواد المخدرة حيث تم عمل كمين له في نطاق محافظة الفروانية وضبط نحو ربع كيلو من مخدر الهيروين الخام في عدة اكياس جاهزة للبيع، وتمت إحالة الموقوفين في الضبطيتين الى النيابة العامة.