محمد الجلاهمة



أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن ضبط شخصين من جنسية عربية حاولا التسلل بكابينة شاحنة الى الأراضي الكويتية.



وفي التفاصيل، حسب الإجراءات الجمركية المتبعة لتفتيش الشاحنات قبل دخولها الى الكويت وتفتيش كابينة الشاحنة قبل عرضها على الجهاز المسح الاشعاعي تم ضبط المتسلل وهو من جنسية عربية مختبئ داخل كابينة الشاحنة بطريقة احترافية، وايضا وفي نفس اليوم تم ضبط شخص آخر حاول التسلل مختبئا بنفس الطريقة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهما وتسليمهما الى الجهات المختصة. من جانب آخر، شكر مدير عام الادارة العامة للجمارك سليمان الفهد رجال الجمارك ودعاهم إلى بذل المزيد من التفاني واليقظة للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان البلاد.



الى ذلك، قال مصدر جمركي ان الوافدين من الجنسية اليمنية وان سائقي الشاحنتين احتجزا ايضا وتم التحفظ على الشاحنتين.