العتيبي: تخرج 70 طبيباً وطبيبة كويتيين عبر برنامج البورد للأمراض الجلدية وسننظم مؤتمراً ديسمبر المقبل يحتوي على العديد من الأبحاث الجديدة

حنان عبدالمعبود



أكد أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» ووكيل وزارة الصحة للأدوية والتجهيزات الطبية بالتكليف د.فواز الرفاعي تجديد الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية بالمعهد لمدة 4 سنوات تبدأ من ديسمبر 2021، لافتا إلى ان هذا يأتي استكمالات للاعتراف الذي حصل عليه المعهد في يونيو 2017 ومشيرا في الوقت نفسه الى أن هناك احتفالا سيقام بهذا الشأن في غضون شهرين.



ولفت الرفاعي، في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية الاولى التي اقامتها رابطة اطباء الجلد الكويتية، إلى حصول 3 برامج من برامج المعهد على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية، مبينا انها تشمل برنامج التشريح المرضي في نوفمبر 2019 وبرنامج الاطفال، وبرنامج مبادئ الجراحة في مارس 2022.



وأشار إلى ان هناك عدة برامج اخرى مرشحة للحصول على هذا الاعتراف العالمي وهو الاول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط الذي تحصل عليه مؤسسة اكاديمية غير جامعية من مؤسسة لها باع اكاديمي طويل في مجال التعليم الطبي وهي الكلية الملكية الكندية للاطباء والجراحين.



وبين ان الاتفاقية مع الكلية الملكية الكندية قائمة من 2016 الى الآن وهي في طور التجديد، كما هناك عدة مشاريع للتعاون مع مؤسسات اكاديمية عريقة في مجال التعليم الطبي بالتعاون مع جامعات في المملكة المتحدة واستراليا ومنها جامعة بوند للابتعاث في مجال الاشعة وهناك تعاون مع جمهورية السويد للابتعاث في بعض التخصصات الطبية والجراحية.



وأشار الى ان هناك اتفافية مع جامعة نيس لعمل الزمالة والتخصص الدقيق في كافة التخصصات الطبية والجراحية وهي قائمة من يونيو 2021 الى الآن ولمدة 5 سنوات وهناك اقبال عليها من الاطباء والطبيبات لاستكمال دارستهم في الجمهورية الفرنسية.



وأعرب الرفاعي عن سعادته بالتواجد في الغبقة الرمضانية السنوية لرابط اطباء الجلد الكويتية تزامنا مع تحسن المؤشرات الصحية.



من جهته، قال رئيس رابطة امراض الجلد الكويتية د.محمد العتيبي ان هذه الغبقة للرابطة تقام لأول مرة بعد مرور اكثر من سنتين على جائحة كورونا لافتا الى ان رابطة الامراض الجلدية الكويتية رابطة عريقة على مستوى الوطن العربي وفي الخليج.



وأوضح ان الرابطة تأسست عام 1988 وتخدم القطاع الحكومي والأهلي وهي مفتوحة لجميع الاطباء وان التسجيل في الرابطة عبر موقعها بالمجان هذا العام، مشيرا الى عدد من الفعاليات التي بدأتها منذ شهر فبراير ومنها اقامة عدد من المحاضرات مع بعض التخصصات الاخرى مثل تخصص الروماتيزم وأمراض النساء والولادة وغيرهم فضلا عن تعاون بين الرابطة ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية كيمز لتدريب الاطباء حديثي التخرج. ولفت الى هناك مؤتمرا للرابطة في 3 الى 4 ديسمبر المقبل سيحتوى العديد من الابحاث الجديدة التي تغطي كل ما هو جديد في امراض الصدفية والاكزيما والأمور التجميلية كما سيتضمن ورش عمل مصاحبة.



وعن برنامج البورد الكويتي للأمراض الجلدية بصفته مديرا للبرنامج افاد العتيبي بتخرج 70 طبيبا وطبيبة كويتيين عبر البرنامج.



وتضمنت الغبقة العديد من الفعاليات، كما كرم د.محمد العتيبي في نهاية فعاليات الغبقة الرئيس الفخري للرابطة د.عبدالوهاب الفوزان.