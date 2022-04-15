سلطان العبدان



أقرت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الاقتراح الذي قدمه أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني لفتح تأشيرات العمالة المنزلية مع الالتزام بمعايير واشتراطات وزارة الصحة.

«الأنباء» تنشر تقرير اللجنة عن اقتراح الديحاني الذي نص على التالي: نظرا لحاجة الأسر الكويتية الماسة للعمالة المنزلية، خصوصا في ظل وجود أسر كثيرة تضم أفرادا معاقين وذوي احتياجات خاصة وكبارا في السن، كما أن أغلب الأسر يعمل فيها الآباء والأمهات، لذلك تكون حاجتهم ماسة الى العمالة المنزلية، ولما كانت الحكومة قد سمحت بدخول جميع العمالة العالقة بالخارج سواء كانوا عمالة منزلية أو أهلية، فإنه من الممكن فتح التأشيرات لدخول العمالة المنزلية الجديدة مع الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية.