بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت على مدى 42 عاما من العمل في «الأنباء» قضاها الزميل دمث الخلق باسم الثغر عاطف عبد الرحيم بكفاءة وإخلاص جاءت لحظة تحويل المسار إلى الاستقرار في أرض الكنانة حتى يتسنى له قضاء مزيد من الوقت مع الأهل والأولاد والأحفاد، تاركا خلفه في الكويت و«الأنباء» أهلا آخرين لن ينسوه.



بدوره، أثنى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق لدى تكريم الزميل عاطف عبدالرحيم على مشواره الطويل من العمل ضمن فريق «الأنباء» وما أبداه على الدوام من التزام وجد في العمل، وكذلك علاقته الطيبة بالزملاء الذين تمنوا جميعا له السعادة وراحة البال في القادم من الأيام.



من جهته، غالب الزميل عاطف ما ترقرق في عينه من دموع حاول حبسها ومشاعره الجياشة التي تشي بارتباط وثيق بأسرة «الأنباء» التي بادلته حبا بحب واحتراما باحترام نمت وشائجها منذ التحق بالعمل كفرد من طاقمها منذ العام ١٩٨٠، قائلا إن ما وجده في «الأنباء» لا يمكن تعويضه، متوجها بالشكر إلى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق وإلى جميع الزملاء على ما أبدوه من طيب المشاعر و«كفاية محبتكم».