عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف م.وليد الغانم أصدر تعميما بشأن نظام وضوابط منع تضارب المصالح.



وجاء في التعميم انه على كل موظفي الوزارة المشاركين بأعمال المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر الالتزام بما جاء في تعميم صادر عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الذي تسلمت منه نسخة الوزارة. ويلزم هذا التعميم كل الجهات العامة الخاضعة لأحكام قانون المناقصات العامة الالتزام بالتنبيه على كل موظفيها المشاركين بأعمال المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر اذا كانت لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العملية المطروحة بالإفصاح فورا عنها وإبلاغ الجهة المختصة لديهم بذلك كتابة أو الامتناع عن المشاركة بأي عمل متعلق بعملية الشراء، وذلك وفقا للقانون.