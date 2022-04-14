نظمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مساء اليوم الخميس حفل (قرقيعان) لأبناء الأسر المحتاجة في الكويت بهدف تكريس الدور الإنساني لهذه الفئات داخل البلاد.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد في تصريح ل (كونا) على هامش الحفل إن حفل القرقيعان الذي تقيمه الجمعية سنويا ل150 أسرة هو مبادرة إنسانية تهدف لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الأطفال وأسرهم سواء من كبار السن.



وأضاف الزيد أن الجمعية تسعى لتحقيق مبادئها الأساسية ممثلة بمبادراتها الإنسانية وخدماتها التطوعية لرعاية الأسر مشيرا إلى أن الحفل تضمن العديد من الفقرات الترفيهية وتخلله مسابقات وتوزيع الهدايا والقرقيعان على أبناء الأسر المحتاجة.



وأكد أن الجمعية تولي أهمية للمبادرات الاجتماعية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق التقدم والازدهار على مستوى الوطن موضحا أن هذه المبادرة جزء من سياسة الجمعية الرامية الى تعزيز التواصل مع الأسر المحتاجة في أداء رسالتها على أكمل وجه.



وأشار الزيد إلى أن الرعاية التي توفرها الجمعية للأسر المحتاجة بالكويت تنبع من إيمانها بمسؤوليتها تجاه المجتمع بمختلف فئاته مشيدا في الوقت ذاته بجهود إدارة المساعدات المحلية في الجمعية ومتطوعيها الذين بذلوا جهدا كبيرا في المشاركة بهذا النشاط الذي يعد جزءا أساسيا من أعمال الجمعية.



وقال إن مشاريع الجمعية تألقت هذا العام بفضل سلسلة المبادرات والبرامج التي تبنتها ومنها إفطار الصائم داخل الكويت وخارجها وتوزيع السلة الغذائية على الأسر المحتاجة داخل البلاد وخارجها.