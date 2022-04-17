أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بتعيين 15 مراقبا بيئيا في 6 جهات.
وجاء في القرار:
مادة أولى: تعين السادة الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي مراقبين بيئيين:
٭ صياح حبيب صياح هادي الهاجري - رئيس فريق التدقيق البيئي - وزارة الصحة
٭ ماجد فيصل بندر الدويش - عضو الفريق - وزارة الصحة
٭ نافل فلاح عيشان الرشيدي - عضو الفريق - وزارة الصحة
٭ خالد مجيد القطان - رئيس فريق التدقيق البيئي - الهيئة العامة للصناعة
٭ مبارك سالم العثمان - عضو الفريق - الهيئة العامة للصناعة
٭ مزيد سعد العتيبي - عضو الفريق - الهيئة العامة للصناعة
٭ أيمن علي محمد بوجبارة - رئيس فريق التدقيق البيئي - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
٭ شيماء عباس حسن الصفار - عضو الفريق - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
٭ نعيمة مصطفى محمد الكندري- رئيس فريق التدقيق البيئي - وزارة الأشغال
٭ سندس فاضل الفاضل - عضو الفريق - وزارة الأشغال
٭ أماني ياسين فيصل الخالدي - عضو الفريق - وزارة الاشغال
٭ آلاء علي عبدالنور جمال - رئيس فريق التدقيق البيئي - بلدية الكويت
٭ رهام عبدالله محمد سبتي - عضو الفريق - بلدية الكويت
٭ شروق سلطان أسد محمد أسد - رئيس فريق التدقيق البيئي - وزارة الكهرباء والماء
٭ بدرية وليد مجبل العازمي - عضو الفريق - وزارة الكهرباء والماء.
مادة ثانية: يتمتع المراقب البيئي بالاستقلالية في أداء مهامه واختصاصاته عن الجهة الموجود بها.
مادة ثالثة: خضع المراقب البيئي للإشراف والمتابعة من مدير عام الهيئة العامة للبيئة أو من يفوضه في ذلك.
مادة رابعة: يرفع المراقب البيئي تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر عن مهام عمله لمدير عام الهيئة العامة للبيئة.
مادة خامسة: تكون مهام واختصاصات المراقب البيئي هي ما وردت تفصيلا في المادة 12 من القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة رقم 7 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للادارة البيئية (الفرع الخامس - البند ثانيا).
مادة سادسة: مدة تعيين المراقبين البيئيين سنتان وبمكافأة شهرية قدرها 250 د.ك.