

أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بتعيين 15 مراقبا بيئيا في 6 جهات.



وجاء في القرار:



مادة أولى: تعين السادة الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي مراقبين بيئيين:



٭ صياح حبيب صياح هادي الهاجري - رئيس فريق التدقيق البيئي - وزارة الصحة



٭ ماجد فيصل بندر الدويش - عضو الفريق - وزارة الصحة



٭ نافل فلاح عيشان الرشيدي - عضو الفريق - وزارة الصحة



٭ خالد مجيد القطان - رئيس فريق التدقيق البيئي - الهيئة العامة للصناعة



٭ مبارك سالم العثمان - عضو الفريق - الهيئة العامة للصناعة



٭ مزيد سعد العتيبي - عضو الفريق - الهيئة العامة للصناعة



٭ أيمن علي محمد بوجبارة - رئيس فريق التدقيق البيئي - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية



٭ شيماء عباس حسن الصفار - عضو الفريق - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية



٭ نعيمة مصطفى محمد الكندري- رئيس فريق التدقيق البيئي - وزارة الأشغال



٭ سندس فاضل الفاضل - عضو الفريق - وزارة الأشغال



٭ أماني ياسين فيصل الخالدي - عضو الفريق - وزارة الاشغال



٭ آلاء علي عبدالنور جمال - رئيس فريق التدقيق البيئي - بلدية الكويت



٭ رهام عبدالله محمد سبتي - عضو الفريق - بلدية الكويت



٭ شروق سلطان أسد محمد أسد - رئيس فريق التدقيق البيئي - وزارة الكهرباء والماء



٭ بدرية وليد مجبل العازمي - عضو الفريق - وزارة الكهرباء والماء.



مادة ثانية: يتمتع المراقب البيئي بالاستقلالية في أداء مهامه واختصاصاته عن الجهة الموجود بها.



مادة ثالثة: خضع المراقب البيئي للإشراف والمتابعة من مدير عام الهيئة العامة للبيئة أو من يفوضه في ذلك.



مادة رابعة: يرفع المراقب البيئي تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر عن مهام عمله لمدير عام الهيئة العامة للبيئة.



مادة خامسة: تكون مهام واختصاصات المراقب البيئي هي ما وردت تفصيلا في المادة 12 من القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة رقم 7 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للادارة البيئية (الفرع الخامس - البند ثانيا).



مادة سادسة: مدة تعيين المراقبين البيئيين سنتان وبمكافأة شهرية قدرها 250 د.ك.