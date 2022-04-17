أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أمس إصدار 2309 رخص قيادة للمقيمين بصورة غير قانونية في 2021 بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات بالإنابة في الجهاز عبدالله الفرحان في تصريح لـ «كونا»، إنه تم تجديد 26472 رخصة قيادة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2021. وأضاف الفرحان أن عملية إصدار رخص القيادة تأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء 409/2011 الخاص بتقديم عدد من المزايا والتسهيلات للمقيمين بصورة غير قانونية. وأكد أن الحصول على الرخص متيسر لمن يحملون بطاقات سارية المفعول ممن بلغوا سن 18 عاما، مشيدا بتعاون المسؤولين في الإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية بهذا الشأن.