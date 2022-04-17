عادل الشنان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية استخدمت تقنية خاصة للاستفادة من الطاقة المتجددة في 67 مبنى خدميا بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك السكني بالإضافة الى تطبيق التقنية نفسها على اثنين من المباني العامة في مشروع شرق تيماء الخاص بالمشمولين بالقانون 2/2015 (فئة من باع بيته)، وعلى مبنى سكني واحد في مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية وتمت تسميته (بيت ذكي نموذجي) وإتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على هذا النموذج والاستفادة من تجربة التعامل مع الطاقة المتجددة والنظيفة بشكل مباشر.

وأكدت المصادر أن المؤسسة ستتوسع في الاستفادة من الطاقة المتجددة والنظيفة في مشاريعها المستقبلية بعد هذه التجارب الناجحة، وسيكون الأمر ذا أهمية لها حتى الوصول للاستفادة القصوى من الطاقة المتجددة في كل مشاريعها.