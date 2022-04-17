عبدالحميد الخطيب



يواصل البرنامج الاذاعي «ليالي الثاني» تقديم فقراته وسط نجاح لافت، وضعه في مكانة خاصة لدى جمهور إذاعة الكويت وتحديدا مستمعي «البرنامج الثاني». فقد استطاع البرنامج ان يجذب المستمعين بأسلوب مقدميه منية الحجي ومحمد خليفة اللذين يمتلكان كاريزما جميلة وتناغما في الأداء، بجانب الاعداد من قبل الزميلين نايف الشمري وعمر العيسى اللذين يستعرضان العديد من المعلومات المهمة عن الاعمال الدرامية الرمضانية والتي تصب في محتوى البرنامج بشكل إيجابي، بالإضافة الى الإخراج الذي يقوده محمد مال الله ببراعة. يبث البرنامج كل يوم جمعة من الساعة التاسعة حتى العاشرة مساء، ويتضمن تحليلات نقدية وأحاديث حول دراما هذا الموسم، وفي نهاية البرنامج توجد مسابقة للمستمعين يتم فيها تقديم جائزة نقدية مجزية للفائز.