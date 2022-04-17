ياسر العيلة



من البرامج الإذاعية ‏التي استطاعت أن تخلق حالة من التفاعل مع المستمعين منذ بداية شهر رمضان برنامج المسابقات الشهير «مخلط» في الموسم الرابع له، إذ يقدم جوائز قيمة.



البرنامج الترفيهي يبث يوميا خلال رمضان عبر أثير إذاعة «360 اف ام» من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشرة مساء، وهو من إعداد حسين الشايع وتقديم خالد الأنصاري.



ويحتوي البرنامج على ٨ فقرات متنوعة، ويحظى بمشاركة عدد كبير من الرعاة من كبرى الشركات، ويعد أكبر برنامج إذاعي يحظى بمثل هذا العدد من الشركات والجهات الراعية له في رمضان 2022.