سماح جمال



مسلسل «هيا الروح» من تأليف الشيخة مريم ناصر الصباح، وإخراج حمد البدري وبطولة إبراهيم الحربي، عبدالله التركماني، نور، ليلى عبدالله، بدر الشعيبي، في الشرقاوي، ناصر عباس، كفاح الرجيب، عبدالله الطراروة.



تدور قصة العمل حول هيا (ليلى عبدالله) فتاة تعرضت لحادث في صغرها وأدى ذلك لمنعها من الحركة وكان عمها مبارك هو المتسبب فيه، وقامت زوجة أبيها حصة (في الشرقاوي) بتربيتها مع زوجها عبدالرحمن (عبدالله التركماني) الذي كان صديق والدها. تعاني هيا في حياتها من عمها مبارك (إبراهيم الحربي) وزوجته وسمية (نور) اللذين يقاطعانها ويرفضان زواجها من ابنهما فهد (بدر الشعيبي) والذي يحبها ولكنه في نفس الوقت يخشى من والديه. يحاول مبارك مساومة عبدالرحمن في تجارته بالضغط عليه بورقة هيا. ونرى ضمن أحداث القصة مشاكل مها (ايمان جمال) مع حماتها أم علي التي تتدخل في حياتها وتريدها ان تسرع في الحمل.



تحمل قصة (هيا الروح) الكثير من الجوانب المثيرة والمشجعة للمتابعة كونها تدور في إطار الدراما الاجتماعية الإنسانية، ومع خط رومانسي لقصة حب تحيطها الصعوبات والمشاكل، بالإضافة لبعض الصراعات العائلية.



إخراجيا، كان العمل يتطلب من المخرج تعمقا إضافيا في النص وما تحمله القصة بين سطورها، لتقديمها برؤية معاصرة بعيدا عن الكادرات التقليدية وإضافة رؤيته خاصة أن أبطاله هم شباب وقصته عصرية، لكن الإخراج لا يجسد هذه الروح.



أما بالنسبة لأداء الممثلين فنمطي جدا، ويغلب عليه التصنع حينا والمبالغة والبرود وكأنهم يقدمون النص قراءة أحيانا، إلى جانب التطويل في الحوارات.



«هيا الروح» يحتاج لبث المزيد من الحيوية والروح فيه لإبراز أبعاد القصة وعالم شخوصها بشكل أفضل، ولعل هذا النقص أدى إلى خسارة العمل الكثير من رونقه المفترض رغم أن فكرته مثيرة وأحداثه واقعية وتتضمن ثيمات قريبة من المشاهد.

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