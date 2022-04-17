مفرح الشمري



عبّر الفنان خالد أمين عن سعادته باختياره رئيسا للجنة الاختيار في مهرجان «الكويت للسينما الجديدة٢»، مثمنا هذه الثقة التي اولته إياها اللجنة المنظمة، مشيرا الى أن استمرارية المهرجان والتحضيرات التي انطلقت للدورة الثانية تؤكد جدية التخطيط والعمل الذي يقوم به رئيس المهرجان وفريقه الفني المتميز.



جاء تصريح الفنان خالد أمين بعد أن أعلن رئيس مهرجان الكويت للسينما الجديدة رئيس قطاع السينما في نقابة الفنانين والإعلاميين في الكويت عبدالعزيز الصايغ اختياره رئيسا للجنة الاختيار في مهرجان الكويت للسينما الجديدة في دورته الثانية التي ستنعقد في الفترة من 9 حتى 11 يونيو المقبل.



وقال الصايغ: يأتي اختيار أمين أولاً لمكانته الفنية المرموقة ومسيرته الابداعية المقرونة بالبصمات والإنجازات، بالإضافة الى أعماله السينمائية التي حققها خلال مشواره الفني الغني بالأعمال المميزة.



هذا، وقد ضمت لجنة الاختيار أيضا كلا من الفنان د.عماد العكاري والفنان المخرج حسين المفيدي والفنان عبدالله الزيد والمخرج حاتم حسام الدين والناقدة الفنية الزميلة نيفين أبو لافي.