أسامة أبو السعود



قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي إن الله أنعم علينا بعودة الأنشطة والفعاليات في المساجد بعد توقف خلال العامين الماضيين بسبب ظروف الجائحة، سائلا الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد، لافتا الى أن المساجد تشهد في شهر رمضان أنشطة خاصة تكون عونا للمصلين لاغتنام الخير والفضل بهذا الشهر. جاء ذلك خلال حفل تكريم طلاب الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه «حفاظ» المجازين. وأضاف العتيبي: مع عودة الأنشطة بدأت حلقات الذكر والدروس الشرعية وأصوات القراء تصدح في بيوت الله، والمراكز الرمضانية المنتشرة في كل المحافظات، ومنها ما قامت به إدارة مساجد العاصمة بشراكة متميزة وذات قيمة مع جمعية «حفاظ» ذات الأصداء الطيبة المباركة في مركز الراشد الرمضاني. وبين ان المراكز الرمضانية أصبحت مشاعل نور تضيء ليالي هذا الشهر وتبرز الوجه المشرق لوزارة الأوقاف بجهود إدارات المساجد، وكذلك ما يقوم به الشركاء بمختلف أنواع الشراكات سواء مع الجهات الحكومية الأخرى أو الأهلية أو الجمعيات الخيرية والمبرات أو المتطوعين. ولفت الى أن مركز مسجد الراشد يعد أحد المراكز الرمضانية المهمة في الكويت، والذي بذلت فيه إدارة مساجد محافظة العاصمة جهدا وإبداعا مستمرا لخدمة جمهور المصلين، وتعزيز قيمة الشراكة المجتمعية مع «حفاظ»، وهو ما لمسناه من أنشطة ومحاضرات وتنظيم وإقامة المسابقات، حيث يأتي ضمن سلسلة تلك الأنشطة تكريم الطلاب المجازين بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن حلقات الاسناد بمراكز حفاظ، سائلا الله تعالى أن يبارك بجهود جميع من ساهم بهذا العمل وخاصة القائمين عليه بالجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن واللجان العاملة والمشايخ، وأن يكون خالصا لله تعالى.