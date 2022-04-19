بشرى شعبان



أعلن مديـــــر إدارة الجمعيات الخيريـــــة والمبرات، عبدالعزيـــز العجمي، أنه وفي إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تنفيذ مهامها للإشراف على أنشطة جمع التبرعات في البلاد، قامت فرق التفتيش الميدانية في مختلف المحافظات بتنفيذ 559 زيارة تفتيشية للمساجد ومقار الجمعيات الخيرية وتم الإشراف على 3 حملات لتوزيع السلال الغذائية



وإزالة 90 «كشكا» جمع ملابس غير مرخصة.



وأضاف في تصريح صحافي، أنه تم رصد 11 شخـــــصا قاموا بالدعوة لجمع تبرعات دون ترخيص، كما تم مخاطبة الجهات المختصة ذات الصلة بشأن رصد مخالفات منها 12 مطعما مخالفا، و8 إعلانات مخالفة بالمساجد، و12 إعلانا مخالفا بمواقع التواصل الاجتماعي، وتمت



مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات



لحجبها.