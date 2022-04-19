تعتبر جمعية النجاة الخيرية مشروع الزكاة واحدا من مشاريعها المهمة، هذا وتنفذ الجمعية المشروع داخل الكويت وخارجها وذلك تبعا لرغبة المتبرع، ويتم إنفاق الزكاة في مصارفها الشرعية التي حددها الشارع الحكيم.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية النجاة الخيرية د.رشيد الحمد: تقوم الزكاة منذ فجر الإسلام بدور استراتيجي ومهم في إزالة أسباب العوز والحاجة، وتخفيف معاناة الفقراء والمساكين والأيتام ومستحقي الزكاة كما ورد في القرآن الكريم، وتحقيق التكافل بين أغنياء المسلمين وفقرائهم وتوفير الحياة الكريمة للمستحقين، موضحا أن الزكاة شعيرة كبيرة وعبادة عظيمة، وفريضة دورية منتظمة، دائمة الموارد مستمرة النفع والمقاصد، فريضة مقاصدها إغناء الفقراء وذوي الحاجات. فهي حق للفقراء في أموال الأغنياء.