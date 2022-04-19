أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة، أن الادارة العامة للطيران المدني تتجه لتوقيع عقد مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، إحدى وكالات منظمة الأمم المتحدة، بقيمة 8.8 ملايين دولار، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من 2022.



وفي التفاصيل، قالت المصادر: إن العقد يهدف الى الإشراف على المبادئ والترتيبات المعنية بالطيران المدني في الكويت، بما يضمن تطوره على نحو آمن ومنظم، ويحقق إنشاء خطوط دولية للنقل الجوي على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسلمية.



وقالت إن منظمة (الإيكاو) لها عدة أدوار منها وضع السياسات والمعايير الدولية، إجراء عمليات التدقيق والامتثال للقواعد والتوصيات الدولية، القيام بالدراسات والتحليلات الاقتصادية والفنية، تقديم المساعدة وتبني قدرات الطيران، وذلك ضمن رؤية الطيران المدني لتطوير مطار الكويت الدولي وتشغيل المطار الجديد (T2).