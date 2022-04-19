أعلنت الولايات المتحدة عن استضافة قمة دولية لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والاستعداد للتهديدات الصحية المستقبلية، حيث ستعقد القمة في 12 مايو المقبل. وقال البيت الأبيض في بيان صحافي مشترك امس مع دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى ومجموعة العشرين، إن القمة الافتراضية ستشترك في رئاستها كل من الولايات المتحدة وألمانيا التي تتولى حاليا قيادة مجموعة السبع، وإندونيسيا التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، والسنغال التي تترأس الاتحاد الإفريقي، وبيليز التي تتولى قيادة مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم). وعزا البيان عقد هذه القمة إلى «ظهور وانتشار سلالات متحورة جديدة مثل أوميكرون، ما عزز الحاجة إلى استراتيجية تهدف إلى السيطرة على كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم».