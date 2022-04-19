اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا مسلحا بسكين واجه ضابطين من شرطة وزارة الدفاع بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون.



وأغلقت الشرطة طريق «وايتهول»، الذي يضم العديد من الإدارات الحكومية بما في ذلك وزارتا الخارجية والدفاع ويؤدي إلى مكتب جونسون ومقر إقامته في داوننغ ستريت، لعدة ساعات ثم أعادت فتحه.



وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في أعقاب الحادث الذي وقع في «هورس جاردز باريد»، وهي ساحة عروض احتفالية تطل على حديقة سانت جيمس بارك.



وأضافت شرطة العاصمة لندن في بيان «في حوالي الساعة 8:50 بالتوقيت المحلي واجه رجل يبلغ من العمر 29 عاما ومسلحا بسكين اثنين من ضباط شرطة وزارة الدفاع. وجرى استخدام مسدس صاعق، وتمكن الضباط من تقييد الرجل، دون وقوع أي إصابات».



وتابعت الشرطة في بيانها «تم القبض عليه للاشتباه في شروع في القتل وحيازة سلاح ومازال قيد الاعتقال في مركز شرطة بوسط لندن. ولا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب».