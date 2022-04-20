عاطف رمضان



قال مدير مركز نظم المعلومات والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة م.أحمد الصالح، إن 900 موظف من العاملين في مختلف قطاعات الوزارة تقدموا بطلبات لبيع رصيد إجازاتهم وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بهذا الشأن منذ أن صدر القرار حتى الآن.



وأضاف الصالح في تصريح صحافي، أن الوزارة بدأت في تسلم طلبات بيع الإجازات تطبيقا لقرارا مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2022 الصادر في 10/4/2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.



وبين أنه فور صدور قرار ديوان الخدمة أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة التعميم



رقم 39/ 2022 الصادر في 12/ 4/ 2022 بشأن آلية طلب صرف البدل النقدي، تنفيذا للقرارات والتعاميم الصادرة بهذا الشأن، وبدأت الوزارة في استقبال طلبات موظفيها وفقا للتعميم الصادر.



وقال الصالح يتم تطبيق شروط ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، والتي اشترطت في المتقدم عدة شروط للاستفادة من رصيد إجازاته منها أن يكون آخر تقريري أداء حصل عليهما الموظف قبل صدور ذلك القرار بتقدير ممتاز فعلي، أو بأعلى درجة تقييم أداء، وفقا لنظام التقييم، ولا يعتد في هذا المجال بتقارير الأداء غير الفعلية.