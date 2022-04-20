عهود السالم: هدفنا وضع الكويت على مستوى عالمي من خلال تصدير المواهب الكويتية إلى أنحاء العالم

الطيب آدم: للكويت خطوات كبيرة في تحقيق حقوق الطفل خاصة في مجالات التعليم والصحة والحماية



أسامة دياب



أعلنت «اليونيسف» ومنصة «فو» عن توقيع مذكرة تفاهم، وإقامة شراكة لرعاية وتطوير المواهب الشبابية في الكويت.



أقيم حفل التوقيع في مكتب بيت المتحدة في الكويت بحضور رئيسة مجلس إدارة «فو» الشيخة عهود سالم العلي، وممثل اليونيسف في الخليج الطيب آدم، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في الكويت د.طارق الشيخ، والرئيسة التنفيذية لمنصة فو ريهام العيار، ورئيس مجلس إدارة جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت محمد العنجري.



تحدد مذكرة التفاهم خطوات لبناء تعاون مؤسساتي على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال تبادل الخبرات ووضع خطة عمل لتمكين الشباب وتعزيز مؤهلاتهم وذلك بهدف إعدادهم لأسواق العمل الدولية.



وأكدت رئيسة مجلس إدارة «فو» الشيخة عهود سالم العلي التزام المنصة تجاه الشباب الكويتي، بأن الهدف الرئيسي للمنصة هو وضع الكويت على مستوى عالمي من خلال تصدير المواهب الكويتية إلى جميع أنحاء العالم، موضحة أن هذه المذكرة هي خطوة ناجحة في رحلة «فو» نحو تمكين الشباب الكويتي وإبراز مواهبهم ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم.



وأشارت إلى أن شباب الكويت من أهم مقومات نجاح بلدنا ولذلك يجب علينا جميعا العمل معا لمنحهم فرص التطور ولتزويدهم بالأدوات اللازمة التي ستنتقل بالكويت الى عصر الابتكار الجديد في العالم كما علينا تهيئتهم لمواجهة التحديات العالمية الحالية.



منظومة قانونية



من جهته، قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة لدول الخليج العربي الطيب آدم إن الكويت خطت خطوات كبيرة في تحقيق حقوق الطفل خاصة في مجالات التعليم والصحة وحماية الطفل، حيث إن لديها قانون حماية الطفل اليونيسيف هي المنظمة المعنية بحقوق الطفل وتعمل مع الشركاء في مختلف دول العالم لتحقيق حقوق الطفل، لافتا إلى أنه بحث مع عدد من المسؤولين الكويتيين كيفية مساهمة اليونيسف في تحقيق تقدم في تطبيق قانون حقوق الطفل.



وأشار آدم إلى أن الكويت لديها إرادة قوية لتحقيق حقوق الطفل من خلال منظومة قانونية رائدة.



من ناحيته، اعتبر المنسق المقيم للأمم المتحدة في الكويت د.طارق الشيخ أن هذه الشراكة خطوة إيجابية للغاية نحو تزويد «فو» بالمعايير والمقاسات الدولية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والخبرات في مشاركة الشباب وتمكينهم وقيادتهم للتحولات التنموية في عصر جديد يتسم بتقنية عالية والارتكاز على الذكاء الاصطناعي دون أن يتخلف أحد عن الركب.



وأضاف: كما أنها أيضا فرصة لربط شباب الكويت ذوي المهارات العالية بالشبكات الدولية للشباب التابعة لليونيسف والوكالات الأممية الأخرى، لافتا الى انه من خلال فو، ستتمكن يونيسف من ضمان تبادل الخبرات والدروس بين شباب الكويت وشباب العالم لما يخدم تطلعاتهم إلى كويت جديدة ذكية بحلول عام 2035.