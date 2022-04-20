عادل الشنان



أعلن وزير الشؤون ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو صدور قرار لكل من مجلس الوزراء والمجلس البلدي الموقرين بتخصيص موقع مشروع جنوب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لأغراض السكن الخاص مع تكليف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية نحو وضع المرئيات المناسبة حول سبل الاستفادة من الأشجار الواقعة في الموقع بما يضمن سرعة تسليم الموقع إلى المؤسسة دون أية عوائق.



وقال العرو في بيان صحافي إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد باشرت العمل بتخطيط وتصميم المشروع وجاهزيتها للتسليم والتوزيع للمواطنين في حال انتهاء الجهات الحكومية من ازالة المعوقات وتسليم الأرض للمؤسسة فعليا خالية من كافة المعوقات.



جدير بالذكر يعتبر موقع جنوب القيروان الذي تم تخصيصه وبمساحة 3.1 كم 2 من المواقع المتميزة التي تعتبر قريبة من المنطقة الحضرية ويقع بين الدائري الخامس والدائري السادس والذي من المتوقع ان يوفر ما يقارب 2000 وحدة سكنية.