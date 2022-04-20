قالت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية البيئة د.وجدان العقاب إن عضويات الجمعية في المنظمات البيئية العربية والدولية تشهد زخما قويا خلال الفترات الأخيرة، مشيرة إلى فاعلية حضور الجمعية في الأنشطة والبرامج البيئية لتلك المنظمات والتي تمتد عضويتها بها لنحو عشرات السنوات وكانت من المؤسسين للكثير منها.



جاء ذلك خلال استقبالها وفدا دوليا من منظمة «بيردلايف انترناشيونال» مكونا من مدير المنظمة بالشرق الأوسط د.إبراهيم الخضر والمدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية بدولة فلسطين د.عماد الأطرش.



وأوضحت د.العقاب أن جمعية البيئة استضافت وفد «بيردلايف» في إطار الارتقاء بعضويتها في المنظمة، فضلا عن تنظيم برنامج عمل يتضمن زيارات ميدانية لكل من محمية الجهراء الطبيعية ومتحف الموطن، فضلا عن زيارة للهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومناقشة مشاريع الجمعية في مجال عمل المنظمة المعني بطيور الحياة البرية.