كشف د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، أن امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة 2022 سوف تعقد داخل المدارس قبل انطلاق الامتحانات في المواد الأساسية بيومين حسب جدول الامتحانات بلجان مؤمنة وأيضا مواد الهوية، موضحة أن الامتحانات في المواد الأساسية تبدأ 26 يونيو بدلا من 11 يونيو 2022 لتنتهي يوم 21 يوليو.



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة ورقيا والإجابة بنظام البابل شيت والأسئلة اختيار من متعدد دون أسئلة مقالية والتصحيح إلكتروني بالكامل ولن يسمح باصطحاب الكتاب أو التابلت داخل لجنة الامتحان ولكل مادة ورقة مفاهيم.



وتابع: ان مواد الهوية القومية لطلاب المدارس القومية سوف تعقدها المدارس وتعتمد نتائجها من الإدارات التعليمية.



وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي، بحضور د.رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ود.أحمد ضاهر، أن امتحانات أبنائنا في الخارج سوف تعقد إلكترونيا في كثير من الدول والأسئلة اختيار من متعدد ومسموح لمن يتعذر عليه الدخول على المنصة الدخول على المنصة وطباعة الأسئلة وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة، والنتيجة اجتياز أو عدم اجتياز، والامتحان أوبن بوك، وتبدأ الامتحانات 7 مايو المقبل.



ويؤدي امتحانات الصفين الأول والثاني والثالث الثانوي العام قرابة مليوني طالب وطالبة، وتعتمد الاختبارات على الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذي يستهدف قياس نواتج التعلم.