القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت وزارتا الهجرة والتعليم العالي فتح الباب أمام تلقي طلبات الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا والذين لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم لأداء اختبار تحديد المستوى في نهاية مارس الماضي، نظرا لظروف استثنائية مروا بها، على أن يتم فتح باب تلقي الأوراق بداية من أمس حتى 23 الجاري.



وذكر بيان لوزارة الهجرة، أن هذا القرار جاء في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتسهيل على الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا إثر الأزمة، وفي إطار التنسيق المستمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بشأن هؤلاء الطلاب وإيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليا، وتنفيذا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.



وصرحت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بأنه حرصا من الدولة المصرية على مستقبل عدد من الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا ولم يتمكنوا من تقديم أوراقهم لأداء اختبار تحديد المستوى في نهاية مارس الماضي، نتيجة لظروف استثنائية مر بها هؤلاء الطلبة، فقد تقرر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، فتح الباب لتلقي أوراقهم، تمهيدا للإعلان عن موعد أداء اختبارات تحديد المستوى لهذه الفئة.



وأضافت مكرم، أن وزارة الهجرة ستتلقى طلبات الالتحاق عن طريق الرابط التالي الخاص بالوزارة:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0s1jpzzdjTqPNCReyO4bWelDvic1ejTkfjxLY5Aigv5t0MA/viewform



على أن يتضمن ضرورة وجود ملفات الطالب كاملة وتحميلها على الرابط لموافاة مجلس الجامعات الخاصة بشهادات ومستندات الطالب. وتؤكد الوزارة أنه في حال تقدم الطالب بأي بيانات غير صحيحة يعتبر تقدم الطالب لاغيا نهائيا، مع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية.