القاهرة ـ هناء السيد



أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، الانتهاء من المرور على 248 منشأة فندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، استمرارا لأعمال إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria (HC)، الموضوعة بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية للوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.



وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، عبد الفتاح العاصي، أن أعمال لجان المرور أسفرت عن إعادة تقييم 135 منشأة فندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، منها 71 منشأة بمحافظة البحر الأحمر و64 منشأة بمحافظة جنوب سيناء (فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة).



فيما أشار رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، محمد عامر، إلى أن عمليات المرور أسفرت أيضا عن تخفيض الدرجة السياحية لعدد 97 منشأة فندقية، منها 47 منشأة بمحافظة البحر الأحمر و50 منشأة بمحافظة جنوب سيناء، التي سبق وتم توجيه أكثر من إنذار لها لتلافي الملاحظات السياحية والصحية التي رصدتها لجان المرور لكنها لم تستجب، مما أدى إلى تدني المستوى السياحي لتلك المنشآت وعدم تناسبها والدرجة السياحية المصنفة عليها حاليا.



وأضاف أنه تم تخفيض الدرجة السياحية لعدد 38 منشأة فندقية من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، وتخفيض الدرجة السياحية لعدد 34 منشأة فندقية من فئة الأربعة نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لعدد 17 منشأة فندقية من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، وتخفيض الدرجة السياحية لعدد 8 منشآت فندقية من فئة النجمتين إلى فئة النجمة الواحدة.



كما أسفرت أعمال اللجان عن إلغاء كافة التراخيص السياحية لعدد 15 منشأة سياحية، منها 7 منشآت بمحافظة البحر الأحمر و8 منشآت بمحافظة جنوب سيناء وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي.



إضافة إلى ذلك، تم رفع الدرجة السياحية لمنشأة فندقية واحدة بمحافظة البحر الأحمر فئة الثلاث نجوم إلى فئة الأربع نجوم، وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC).