القاهرة - هالة عمران



أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، حيث تقوم بالعمل على توافر مختلف السلع في الأسواق، وبأسعار مناسبة، كما حرصت عند التحريك الذي طرأ على أسعار المواد البترولية، على مراعاة امتصاص الدولة للجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية، وتحميل المواطن الجانب الأقل، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، رغم التكلفة الهائلة التي تتحملها الدولة.



وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة امس برئاسته، إلى أنه تم تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من آثار هذه الأزمة العالمية، عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية، والمحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمضي قدما في هذه الملفات.



الى ذلك، وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء امس على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابع.



وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عقدته في 4 يناير الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.