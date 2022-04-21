أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن فريقه قدم كرة قدم مثالية في الفوز على مان يونايتد 4-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 30 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لقد غيروا الشوط الثاني قليلا وضغطوا بشكل مختلف قليلا. لم نجد اتجاها لتمرير الكرة. لكن ما يفعله هذا الفريق جيدا حقا هو التكيف مع التغييرات، للتعلم على أرض الملعب».



وأضاف: «يستغرق الأمر وقتا أطول قليلا. كان من الجيد مشاهدة بقية المباراة، الرغبة التي أظهرناها منذ الثانية الأولى، الهدف الأول كان إصرارا خالصا. الحصول على لاعبين في الخلف واللمسة الأولى. كان لويس وحده أمام المرمى. كان الهدف رائعا. من بداية اللعبة بين ساديو ومو. كان يمكننا أن نسجل أكثر. ليلة سعيدة للجميع في قلب ليفربول».



وأبدى كلوب إعجابه الكبير، باللفتة التي قام بها جمهور الريدز، تجاه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مان يونايتد، خلال مباراة الفريقين. وخصص جمهور ليفربول الدقيقة 7 من مباراة كلاسيكو إنجلترا للتصفيق للنجم البرتغالي الغائب عن اللقاء لمساندته بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته.



وأعلن كريستيانو رونالدو يوم الإثنين الماضي وفاة نجله خلال ولادته، بينما ولدت توأمته، وهو ما أجبره على الغياب عن المباراة. من جهته، يعتقد المدير الفني لمان يونايتد، الألماني رالف رانغنيك، أن أي تغيير في التشكيل الذي بدأ به مباراته ضد ليفربول، «لم يكن سيغير النتيجة». وقال رانغنيك في تصريحات لشبكة «BBC» عقب المباراة «الهدف الأول جاء عكس سير المباراة، فالكرة كانت في حوزتنا، لكن من هجمة مرتدة تغير كل شيء». وتابع «في الشوط الأول لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، لم نفز بأي كرة أولى أو ثانية، أما في الشوط الثاني فقمنا بتعديلات في خط الوسط مع الدفع بجادون سانشو». وأكد «انها نتيجة محرجة ومخيبة للآمال، وربما حتى مهينة». وأحرز أهداف «الريدز» كل من لويس دياز (5) ومحمد صلاح (22 و85) وساديو ماني (68).



وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 76 نقطة ليزيد حدة التنافس مع مان سيتي على اللقب، فيما ظل رصيد يونايتد 54 نقطة في المركز السادس.



وكانت الليلة تاريخية بالنسبة لـ «الفرعون المصري» محمد صلاح بتسجيله هدفين في شباك «اليونايتد»، حيث أصبح أول لاعب يسجل 5 أهداف أمام مان يونايتد خلال نفس الموسم في الدوري الإنجليزي بعدما سجل 3 أهداف ذهابا في أولد ترافورد، كما سجل نفسه واحدا من أساطير «الريدز» بعدما بات الأكثر تسجيلا للأهداف من جانب ليفربول في شباك «الشياطين الحمر» بالتساوي مع الأسطورة ستيفن جيرارد برصيد 9 أهداف. وبرباعية ليفربول إيابا ومن قبلها خماسية في الذهاب، يكون مان يونايتد قد استقبل 9 أهداف في مباراتين أمام نفس الفريق في نفس الموسم لأول مرة في تاريخ «البريمييرليغ». هذا، وتقام اليوم الخميس مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 30 تجمع بين بيرنلي وساوثمبتون.