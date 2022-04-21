حجز إنتر مقعدا بنهائي كأس إيطاليا بعد فوزه العريض على حساب غريمه التقليدي ميلان 3-0 في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.



وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي. وأحرز لاوتارو مارتينيز الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 4 و40، فيما أضاف روبن غوسينس الهدف الثالث لـ «النيراتزوري» بالدقيقة 82.



ومن جهته، شدد لاوتارو على أن لاعبي فريقه يريدون وضع النادي على القمة. وقال لاوتارو في تصريحاته بعد المباراة: «أنا سعيد لأننا نلعب مباراة نهائية أخرى. نعمل على وضع إنتر في القمة وأثبتنا ذلك مرة أخرى.. الجماهير سعداء ونحن كذلك».



وأضاف «أهدي هذه الأهداف والفوز لأبي وأمي اللذين جاءا لزيارتي وحضرا في المدرجات. إنهما يدفعاني باستمرار».



وتابع «كما قلت من قبل هناك أشياء قيلت عني وأنا لا أحبها أنا أدافع عن ألوان هذا القميص النادي وضع كثيرا من الثقة في قدراتي وأحاول رد ذلك على أرض الملعب وهذا هو ما يهم».