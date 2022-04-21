يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره البرازيلي في مباراة ودية ستجمع بينهما في أستراليا يوم 11 يونيو المقبل.



وأثارت آخر مواجهة بين الفريقين جدلا كبيرا، حيث التقيا في ساو باولو في سبتمبر الماضي بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، لكن المباراة توقفت بعد مضي خمس دقائق فقط من بدايتها عقب نزول سلطات الصحة البرازيلية إلى أرض الملعب للاعتراض على مشاركة أربعة من لاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد انتهاكهم لوائح مكافحة كورونا.



وتأهل المنتخبان بالفعل لمونديال قطر، لكن المباراة الملغاة بينهما لم تتم اعادتها حتى الآن.



وأكدت حكومة ولاية فيكتوريا أن مباراة «السوبر كلاسيكو» بين البرازيل والأرجنتين ستقام على ملعب ملبورن للكريكيت، بعد خمسة أعوام من مواجهة الفريقين في حضور 95 الف مشجع.