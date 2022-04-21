يسعى برشلونة إلى مصالحة جماهيره عندما يحل ضيفا اليوم على ريال سوسييداد في ختام المرحلة الـ 33 من الدوري الاسباني لكرة القدم. وسقط «البارسا» في آخر مباراتين أمام آينتراخت فرانكفورت 2-3 وودع «يوروبا ليغ» من الدور ربع النهائي، قبل أن يتجرع مرارة الهزيمة أمام قادش 0-1 في «الليغا» الاثنين الماضي. ويلعب اليوم كذلك إسبانيول مع رايو فايكانو، وليفانتي مع إشبيلية، وقادش مع أتلتيك بلباو. وفي افتتاح المرحلة منيت آمال ريال بيتيس بالمنافسة على مقعد في دوري أبطال أوروبا بخيبة كبيرة جراء خسارته أمام ضيفه إلتشي 0-1. سجل هدف النقاط الثلاث لإلتشي البديل تيتي مورنتي في الدقيقة 82. وتجمد رصيد بيتيس الخامس، والذي مني بخسارته الأولى في مبارياته السبع الاخيرة في مختلف المسابقات، عند 57 نقطة. وفي مباراة ثانية، حقق فياريال انتصاره الثاني تواليا بفوزه على ضيفه فالنسيا بهدفين نظيفين سجلهما الهولندي أرنو دانجوما غرونيفيلد في الدقيقتين 10 من ركلة جزاء و17. وتقدم فريق «الغواصات الصفراء» للمركز السابع برصيد 52 نقطة متأخرا بفارق 3 نقاط عن ريال سوسييداد السادس. وفي صراع تفادي الهبوط أنعش ريال مايوركا آماله بالبقاء بفوزه على ضيفه ألافيس متذيل الترتيب 2-1. وتقدم مايوركا للمركز السادس عشر مع 32 نقطة، فيما مني ألافيس بخسارته الـ 20 هذا الموسم وتجمد رصيده عند 25 نقطة.