آلاء خليفة



التقى مدير جامعة الكويت أ.د.يوسف الرومي برئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.شملان القناعي وبعدد من أعضاء الجمعية د.سالم الشمري ود.فلاح الهاجري، وممثلي الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت برئاسة رئيس الهيئة الإدارية علي الحربي، وأعضاء فريق رسالة مكافح التطوعي، وممثلي جمعية الهندسة والبترول.



وحضر اللقاء أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ.د.مرضي العياش والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.محمد زينل، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.محمد الملا، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.علي عبدالله، وعميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان العنزي، والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.مشعل الغربللي وعدد من قياديي الجامعة.



وفي هذا الصدد، أكد مدير جامعة الكويت استعداد الإدارة الجامعية للتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة الجامعة فيما يصب بخدمة المصالح الطلابية في كل المجالات والتركيز على المنظومة التعليمية.



وأثنى الرومي على جهود الاتحاد الوطني في سبيل تيسير المصالح الطلابية من خلال التعاون بين الإدارة الجامعية والاتحاد الوطني لطلبة الجامعة، مؤكدا حرص الإدارة الجامعية على التواصل مع الاتحاد والاستماع لآرائه ومقترحاته ومطالبه، باعتباره ممثلا للجموع الطلابية في جامعة الكويت.



وذكر خلال اللقاء أن تقديم الطلبات وتسجيل المواد للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات سيكون إلكترونيا، مبينا أن عملية القبول وأعداد المقبولين تحددهما عناصر مهمة منها السعة المكانية وعدد أعضاء هيئة التدريس والميزانية المتاحة واللوائح الأكاديمية.



وبدوره، أشار عميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان العنزي إلى استعداد عمادة شؤون الطلبة بموظفيها وكوادرها الوطنية لخدمة هذا الصرح الأكاديمي وخدمة الجموع الطلابية في جامعة الكويت، مشيرا إلى أن العمادة تتعاون مع ممثلي الطلبة وعلى رأسهم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة وكذلك الجمعيات والروابط العلمية.



وأكد حرص الإدارة الجامعية وبتوجيهات مدير الجامعة على خدمة الطلبة وتذليل جميع العوائق أمامهم، مشيدا بمدى تعاون الاتحاد مع جامعة الكويت وعمادة شؤون الطلبة.



ومن جهته، أعرب رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت علي الحربي عن شكره وامتنانه للإدارة الجامعية على هذا الاستقبال وتقدم بالتهنئة لمدير الجامعة بمناسبة توليه هذا المنصب، متمنين له التوفيق والسداد، وقدم اتحاد الطلبة مجموعة من المقترحات وتمت مناقشة المشكلات التي تواجه الطلبة في التسجيل الصيفي.



وتقدم رئيس وأعضاء فريق رسالة مكافح التطوعي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمدير الجامعة بمناسبة تعيينه مديرا لجامعة الكويت، متمنين له دوام الصحة والعافية وللجامعة في عهده مزيدا من التقدم والازدهار.