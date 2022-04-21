عبدالعزيز الفضلي



بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف اقام خريجو ثانوية كيفان للمقررات أول من أمس غبقتهم الرمضانية السنوية وذلك على مسرح ثانوية حمد عيسى الرجيب للبنين.



وقال المشرف العام على الغبقة جلال الطبطبائي في تصريح للصحافيين: نقوم وزميلي أحمد الشايجي بشكل سنوي بتنظيم هذه الفعالية الاجتماعية لخريجي ثانوية كيفان للمقررات، وقد بدأنا الفكرة منذ 25 عاما من خلال 40 خريجا واليوم وصلنا الى 500 جميعهم خريجو المدرسة.



وأضاف الطبطبائي: توقفنا عامين بسبب جائحة كورونا وبعد العودة للحياة الطبيعية ولله الحمد، رأينا ضرورة اعادة اقامة هذا التجمع الاخوي الاجتماعي، وليس لدينا اي اهداف اخرى، فقط التواصل واستذكار ايام الدراسة وتبادل الأحاديث.



وتابع: بعضنا تبوأ مناصب كثيرة وعليا في الدولة منهم وزراء واعضاء مجلس امة، كما نقوم ايضا بتنظيم تجمع خلال فصل الربيع عبارة عن مخيم ربيعي يبدأ من الظهر حتى المساء، معربا عن بالغ شكر وتقديره للوزير د.علي المضف لحضوره هذه الأمسية ولكل من شارك وحضر من الزملاء الخريجين، متمنيا التوفيق للجميع.