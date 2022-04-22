أسامة ديابجدد السفير الأردني لدى البلاد صقر ابو شتال التهنئة للكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة شهر رمضان، موضحا ان له خصوصية كبيرة هذا العام، حيث جاء بعد عامين من الاغلاق بسبب «كورونا»، مشيدا بالاجواء الرمضانية في الكويت بديوانياتها وغبقاتها المميزة، لافتا الى أن تلك العادات والتقاليد العريقة تعكس الطبيعة الخيرة التي جبل عليها الشعب الكويتي وكرمه وشهامته وحبه للغريب وتقبله للآخر.



ولفت ابو شتال في تصريحات للصحافيين على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها الخطوط الملكية الأردنية أول من أمس برعايته إلى أنه بالرغم من تشابه العادات والتقاليد في البلدين الشقيقين، إلا أن الكويت تتميز بأجوائها الرمضانية.



وردا على سؤال حول موقف الأردن من الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في باحات المسجد الأقصى، قال أن القضية الفلسطينية دائما وأبدا من أولويات القيادة السياسية في الأردن وعلى رأسها العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، مشير إلى أن الملك عبدالله بالرغم من انه في فترة النقاهة فقد أجرى اتصالات مكثفة مع قادة العالم والعواصم المؤثرة لمناقشة هذا الموضوع فضلا عن التحركات التي قامت بها الحكومة ووزارة الخارجية الأردنية لوقف الانتهاكات والاستفزازات لمشاعر ملياري مسلم، مشددا على أن ما تقوم به إسرائيل هو انتهاك لكل القوانين والاعتراف الدولية.



وأضاف: الملك عبدالله وصي على المقدسات في الأراضي الفلسطينية أو ما يعرف بـ «الوصاية الهاشمية» وفقا للاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية الأردنية - الإسرائيلية، مشيرا إلى اجتماع المجموعة العربية في عمان لمناقشة التطورات في القدس، متوجها بالتحية لصمود الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل استقلاله.



وحول دور الناقل الوطني «الملكية الأردنية» في دعم العلاقات بين البلدين أوضح أنها تأسست عام 1963 وهي خير سفير للأردن ومحل اعتزاز وتقدير كذراع مؤثرة وجسر يربط بين الأردن ومختلف دول العالم، مشيرا إلى أن أول مطار لـ «الملكية الأردنية» كان مطار القدس الدولي والذي بدأ تشغيل رحلاته قبل 1967.



وبين ان جائحة كورونا لم تؤثر على حجم التبادل التجاري وحركة وانسياب البضائع بين البلدين، حيث لم تتوقف حتى في وقت إغلاق المنافذ البرية والجوية.



وأشار إلى أن العملية الجراحية التي أجراها الملك عبدالله بن الحسين مؤخرا تكللت بالنجاح وعاد إلى أرض الوطن بعد أن أمضى فترة النقاهة ويتمتع بصحة جيدة، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.