دون المزيد من الأسلحة ستصبح الحرب مذبحة دموية تنشر البؤس والمعاناة والدمار

جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا لن يتم التسامح معها أو نسيانها



أسامة دياب



أكد السفير الأوكراني لدى البلاد د.أوليكساندر بالانوتسا استمرار روسيا في عدوانها المسلح الواسع النطاق ضد بلاده، موضحا ان الأوكرانيين ينظرون إلى مقاومتهم للعدوان على أراضيهم على انها مسألة وجود، ولذلك اتحدوا من جميع الأعمار والأصول والمهن وانتفضوا ضد الغزو الغادر، وأثبتوا منذ الأيام الأولى أنهم سيدافعون عن الحرية والحياة والوطن حتى آخر قطرة دم.



وشدد بالانوتسا في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على أنه دون المزيد من الأسلحة ستصبح هذه الحرب مذبحة دموية تنشر البؤس والمعاناة والدمار ولا نهاية لها، في ماريوبول، وبوتشا، وكراماتورسك، ولن يوقف أحد روسيا سوى أوكرانيا المزودة بالأسلحة الثقيلة، ويحاول العدو مواصلة عملياته الهجومية في منطقة العمليات الشرقية من أجل السيطرة الكاملة على أراضي محافظتي دونيتسك ولوغانسك، ولا يتوقف عن شن ضربات صاروخية وإلقاء قنابل على البنية التحتية العسكرية والمدنية في جميع أنحاء أوكرانيا، خصوصا في ماريوبول إحدى المناطق الأكثر سخونة.



وأشار إلى ان القوات الروسية تحاصر مدينة ماريوبول الساحلية منذ مارس 2022، واستهدفتها بالقصف والغارات الجوية المستمرة مما أدى إلى وقوع معظم المدينة تحت سيطرتهم، مبينا أنها تتعرض لكارثة إنسانية حيث يعاني سكان المدينة من الظروف المعيشية المروعة من دون كهرباء ومياه وطعام وتدفئة واتصال، فاضطروا إلى الانتقال من منازلهم إلى الأقبية والملاجئ، كما يتعرضون لخطر القتل والتعذيب والاغتصاب بلا رحمة ومؤخرا بدأ المحتلون بـ «تطهير المدينة» من جثث المدنيين القتلى عن طريق حرقهم في محارق جثث متنقلة.



وأضاف: بلغ عدد سكان ماريوبول نحو 500 ألف نسمة غداة الحرب، ومنذ بداية الغزو الغاشم فر 260 ألفا تقريبا إلى الأراضي الأوكرانية الحرة، بينما لايزال الكثيرون بانتظار الإجلاء، ويختبئ الآن نحو ألف مدني أوكراني في مصنع أزوفستال بمدينة ماريوبول، حيث لا يسمح الجنود الروس الذين يحاصرون المدينة لهم بالمغادرة، وفي نفس الوقت قامت قوات الاحتلال الروسية بترحيل قسري لآلاف المدنيين إلى الأراضي الروسية أو المحتلة.



وأكد أن جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا لن يتم التسامح معها ولا نسيانها، وقد خططت روسيا لحرماننا من حريتنا بسرعة، لكنها لم تأخذ في الحسبان كل أوكراني حريص على الدفاع عن بلده، وستتحمل بالغ المسؤولية في المحاكم الدولية، لا بد أن ينتصر النور على الظلام.