أشاد سفير جمهورية پولندا لدى الكويت بافيل لبهوفيتش بالجهود الكويتية في تخفيف المعاناة عن اللاجئين الأوكرانيين في پولندا، مؤكدا أنه ليس غريبا على بلد الإنسانية هذا العطاء الإنساني. وأثنى لبهوفيتش في تصريح لـ(كونا) عقب لقائه نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر أنور الحساوي على جهود الجمعية في تخفيف المعاناة الإنسانية وسرعة استجابتها للنداءات بهذا الشأن وحشد الدعم والتأييد للمتأثرين من الأزمات والكوارث على المستوى الدولي. وقال إنه اطلع خلال اللقاء على جهود الجمعية في إغاثة المتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون في تقديم الدعم للاجئين الأوكرانيين في أزمتهم الحالية. وعبر عن بالغ الشكر للكويت عبر الهلال الأحمر الكويتي لإيصال المساعدات الاغاثية للاجئين الاوكرانيين في پولندا، مشيرا إلى وجود الأعداد الكبيرة من هؤلاء في بلاده وحاجتهم الى المساعدات الاغاثية. من جانبه، رحب الحساوي في تصريح مماثل لـ(كونا) بزيارة السفير الپولندي الى مقر الجمعية، مؤكدا حرص الهلال الأحمر على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت عبر تقديم الدعم والمساندة للمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية أو الكوارث من صنع الإنسان.وذكر أن الاجتماع تطرق الى المساعدات التي تقدمها الجمعية للمنكوبين والمتضررين، لاسيما اللاجئين الاوكرانيين في پولندا ورومانيا وأهم أعمال الجمعية وتحركاتها الإنسانية لإغاثة ومساعدة المناطق المتضررة.وأشار الى التنسيق والتعاون الدائم بين الجمعية والجمعيات الوطنية والمنظمات الإنسانية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين، مؤكدا دعم كل جهد إنساني يتماشى مع نهج الكويت الثابت وسياستها الخارجية في تقديم المساعدات الإنسانية للدول التي تتعرض للكوارث أو الأزمات الإنسانية.