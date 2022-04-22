محمد راتب



نظمت جمعية رجال الأعمـال والصناعييــــن المستقلين (موصياد) غبقة رمضانية بحضور السفيرة التركية لدى البلاد عائشة كويتاك وجمع كبير من رجال الأعمال، الذين تبادلوا الأحاديث الاقتصادية وكيفية التعاون المشترك لتعزيز العلاقات التجارية.



وخلال الغبقة، قالت السفيرة التركية لدى البلاد عائشة كويتاك إن الصداقة والمحبة بين شعبي تركيا والكويت عميقة ومتجذرة، ونهدف إلى تعزيز التعاون بين تركيا والكويت في جميع المجالات، تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. وذكرت أن حجم التجارة بين تركيا والكويت ارتفع بنسبة 31.5% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق حيث تجاوز 800 مليون دولار، وبلغت الاستثمارات من الكويت في بلادنا ملياري دولار، كما بلغ حجم المشاريع التي قامت بها شركات المقاولات التركية في الكويت حتى الآن 8.4 مليارات دولار.



وتابعت أن «موصياد» هي «جمعية رجال أعمال» تأسست في 9 مايو 1990 في اسطنبول، وقيام هذه المؤسسة المتميزة بافتتاح فرع لها في الكويت أمر ممتاز لأنه يشير إلى إمكانات العلاقات التركية ـ الكويتية.



بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية أديب غازي أن «موصياد» تتيح لأعضائها فرصة التسويق والترويج والبيع المباشر وتفتح أمامهم أسواقا جديدة وتعرّفهم إلى شركاء جدد، وتتيح لهم عقد اتفاقات مستقرة والحصول على وكلاء وموزعين في مختلف الدول وغيرها من المزايا.



وبين أن الجمعية واحدة من أكبر وأهم التكتلات الاقتصادية التركية وأنجحها، وهي ليست مقتصرة على ذلك بل تعدّ جسراً للتواصل الاقتصادي بين تركيا وبقية دول العالم، وبلغ عدد أعضائها أكثر من 11 ألف رجل أعمال تركي وأجنبي ويعمل تحت مظلتها ما يزيد على 60 ألف شركة توظف ما يقارب 1.8 مليون عامل، ومن المهم القول ان «موصياد» تساهم في قرابة 25% من الناتج القومي الإجمالي التركي.



هذا ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية أديب غازي إلى حضور قمة الأعمال التركية ـ العربية الثانية التي ستعقد تحت رعاية وزارة التجارة التركية في مدينة غازي عنتاب من 10 إلى 12 يونيو.