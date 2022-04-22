تقدم أمس 4 مرشحين في انتخابات المجلس البلدي أمس بأوراق ترشحهم وذلك باليوم الثامن من فتح باب الترشيح، في الدوائر الثانية والثالثة والخامسة، ليصل العدد الإجمالي إلى 40 مرشحا بينهم امرأتان بعد تنازل المرشحين عبدالعزيز عبدالله المطيري من الدائرة الثانية، وحمدي غويزي المطيري من الدائرة السابعة، ومازالت الدائرة الثالثة في الصدارة بـ9 مرشحين تليها الرابعة بـ7 ثم الخامسة بـ5 مرشحين.



وقال مرشح الدائرة الثانية عبدالله السالم انه استشعارا للمسؤولية المجتمعية والدور الحيوي للمجلس البلدي اعلن ترشحه خوض الانتخابات، مؤكدا ان الترشح يأتي كواجب وطني، خاصة أننا دولة تقوم على الديموقراطية وحق الانتخاب والترشح لكل مواطن.



بدوره، ذكر مرشح الدائرة الخامسة أحمد الصفار أن المجلس البلدي يلعب دورا مهما في تطوير الدولة ومتابعة المشاريع المهمة وتخطيطها وإنجازها، مؤكدا أنه تقدم للترشيح لمتابعة العديد من الملفات العالقة مثل الشوارع والطرقات المهملة، بالإضافة إلى المساهمة في تحرير أراض تهدف لحل القضية الإسكانية أو تعديل القوانين او اللوائح، مبينا انه سيكون حريصا على الإنجاز مع اخوانه المرشحين حال الوصول الى المجلس البلدي.



من جانبه، لفت مرشح الدائرة الخامسة جاسم محمد دشتي الى انه رغب في المشاركة بالعرس الديموقراطي، مشددا على أن المجلس البلدي يعتبر من المؤسسات العريقة في الدولة لدوره الفعال في متابعة المشاريع وتوفير الاراضي، وسيحرص على متابعة القضايا البيئية خاصة أنها تحتاج لمتابعة وإعادة ترتيب للأوراق في مختلف الجوانب، كما أنه سيعمل على تحرير الاراضي للاسهام في حل القضية الإسكانية في ظل الاعداد الكبيرة من للمواطنين الذين ينتظرون التخصيص والسكن في بيت العمر.



أسماء المرشحين



الدائرة الأولى



٭ حسن علي خزعل حسن كمال٭ جراح سعد عبدالله الدوسري



٭ أيوب عبدالوهاب عبدالصمد الصفار



٭ عبدالله حسن عبدالرضا شمساه



الدائرة الثانية



٭ أحمد فهد راشد مبارك الدويلة



٭ عبدالله عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المحري



٭ عبدالله سلطان السالم



الدائرة الثالثة



٭ زينب علي عباس عبدالله الحساوي



٭ فهد مساعد سالم يوسف السالم العبدالجادر



٭ محمد بدر فهد مبارك الضاعن



٭ محمد خالد علي عبدالله القديري



٭ ضرار يوسف عبدالرحمن الدعيج



٭ خليفة سلمان حمود الخدة



٭ بدر محمد راشد العسعوسي



٭ محمد عبدالهادي حسين اظبيه



٭ سالم ناصر سالم الخشتي



الدائرة الرابعة



٭ جواد حسن عباس خلف قمبر



٭ رازي عبدالرحمن سليمان المرشود



٭ أحمد إبراهيم سالم المسيطير



٭ زياد عادل يوسف بورسلي



٭ صالح أحمد صالح العجيل



٭ نوال محمد إبراهيم البخيت



٭ سعود عبدالرحمن أحمد الكندري



الدائرة الخامسة



٭ ناصر مرضي حمدان ماطر الجدعان



٭ فاضل أسد محمد حسين



٭ ناصر الدين باقر أسد عبدالباقي



٭ أحمد جاسم محمد الصفار



٭ جاسم محمد حسين دشتي



الدائرة السادسة



٭ فارس شميريخ متلع غالب الديحاني



٭ فهيد فهاد فرج المويزري الرشيدي



٭ إسحاق أحمد عبدالله الكندري



٭ عدنان جمعة سبتي جمعة



الدائرة السابعة



٭ خالد مفلح خالد رويشد المطيري



الدائرة الثامنة



٭ طلال ضايف سالم سعد الشمري



٭ عبدالله عويد سلطان مشعان العنزي



٭ نواف عجيل مطر العنتري



٭ عيد مفلح عيد المسيلم



الدائرة التاسعة



٭ ناصر حماد محمد الكفيف



٭ خالد وسمي سعد عبيد العازمي



الدائرة العاشرة



٭ نصار رجعان نصار مهيني العازمي