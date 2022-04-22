يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة أسامة العتيبي مشروع لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.



ويتضمن جدول الأعمال: كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية رقم «971 /2022 وز» المؤرخ في 18/4/2022 بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم «14 /2022 د4» المنعقد بتاريخ 14/3/2022 لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر، تعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن القطع التنظيمية وتعديل أحكام قراري المجلس البلدي رقمي «م ب/ل م/66/99» المتخذ بتاريخ 10/7/1966 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء «م ب/180/20/78» المتخذ بتاريخ 20/11/1978 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية. والرد على السؤال المقدم من العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن شركات تدوير النفايات. والرد على السؤال المقدم من العضو احمد هديان بشأن تصريحات رئيس قسم المخالفات بمحافظة الجهراء على وسائل التواصل الاجتماعي، الرد على السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تطوير الطريقين الدائريين الثاني والثالث وشارع دمشق، الكتاب المقدم بشأن تحويل قسائم منطقة جليب الشيوخ قطعة 4 المطلة على الدائري السادس مقابل استاد جابر الى استثماري اسوة بالقسائم المطلة على السادس شرق منطقة جليب الشيوخ، الكتاب المقدم من احدى المؤسسات بشأن إضافة نشاط مطعم ومقهى في دار الضيافة بمنطقة الرقعي، الاقتراح المقدم من العضو احمد هديان بشأن ضم وإضافة أجزاء من الساحات والارتدادات الملاصقة لقسائم السكن الخاص والنموذجي والشريط الساحلي، الاقتراح المقدم من العضو عبدالعزيز المعجل بشأن تعديل بعض مواد لائحة اشغالات الطرق، والاقتراح المقدم من العضو عبدالله الرومي بشأن تخصيص مواقف سيارات لمديرية أمن حولي.