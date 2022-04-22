بداح العنزي



حددت البلدية يوم الأحد المقبل 24 أبريل حتى 15 مايو المقبل موعدا لاستقبال طلبات التقدم للتعيين بوظيفة «محام ب» بالادارة القانونية عبر الموقع الرسمي للبلدية.



وطلب مدير الادارة القانونية المستشار رجعان الغريب في كتابه الى نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية باتخاذ الاجراءات الخاصة بالإعلان عن فتح باب التعيين.



وقال الغريب في كتابه بالإشارة إلى كتاب أمين سر مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 23 مارس والذي قرر فيه مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 1 لسنة 2022 المنعقد في 19 مارس الموافقة على إنهاء وقف التعيين على الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية في البلدية والموافقة على فتح باب إجراءات التعيين بدرجة «محام ب» وفقا للشروط التي تضمنها القرار الوزاري 84 لسنة 2022 الصادر في 13 مارس، يسر البلدية (الإدارة القانونية) أن تعلن عن فتح باب التقدم للتعيين في الوظيفة المذكورة وفقا للشروط التالية:



أولا: يشترط فيمن يتقدم لشغل وظيفة «محام ب» بالإدارة القانونية ما يلي:



٭ أن يكون كويتي الجنسية.



٭ أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة.



٭ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية او إدانته تأديبيا أو جزائيا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تباعد بينه وبين حسن السلوك.



٭ أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة (تخصص أصول فقه) من جامعة الكويت أو من جامعة أخرى معترف بها ومعادلتها طبقا للقواعد المعمول بها بوزارة التعليم العالي، قبل التقدم لشغل الوظيفة، ولا يقل المعدل الجامعي عن 2.67 نقطة من سلم الأربع نقاط ولا يقل عن 80% وفقا للنظام المئوي أو ما يعادله من الأنظمة الأخرى.



٭ ألا يزيد عمر المتقدم على 28 عاما في تاريخ آخر موعد لتقديم الطلبات.



٭ اجتياز المقابلة الشخصية التي تجرى من قبل لجنة الاختيار المشكلة لهذا الغرض بعد اجتياز الاختبار التحريري الذي يعد بهذا الشأن.



٭ ألا يكون قد سبق له العمل في الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو إحدى الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تسهم فيها بنسبة 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.



٭ يكون تقديم طلبات التعيين وفق الآلية التي يتم فيها الإعلان عن الوظيفة بالموقع الرسمي للبلدية وطبقا للنموذج المعد لذلك، خلال الفترة من 2022/4/24 حتى 2022/5/15.



٭ ألا توجد خبرة عملية مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء قبل أو بعد الحصول على المؤهل الجامعي.



ثانيا: المستندات المطلوبة للتعيين



٭ صورة شخصية.



٭ صورة البطاقة المدنية



٭ صورة شهادة الجنسية.



٭ صورة شهادة الميلاد.



٭ الشهادة الجامعية مبينا فيها التقدير العام والمعدل اللفظي وكشف الدرجات وما يفيد معادلتها طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.



٭ شهادة حديثة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لبيان حالة المتقدم وما إذا كان ملتحقا بعمل حكومي أو غيره.