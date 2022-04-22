كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ الفريق الرقابي التابع لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة العاصمة جولة ميدانية بمنطقة الشويخ على المحلات التجارية بأحد المجمعات للتأكد من الالتزام بتطبيق القرارات والأنظمة المعمول بها.



وفي هذا السياق أكدت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة إيمان الكندري حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بالقرارات والضوابط المعمول بها في البلدية.



وقالت الكندري إن الجولة الذي ترأسها وأشرف عليها مراقب المحلات والإعلانات بالمحافظة نصار المطيري أسفرت عن تحرير 17 مخالفة بعد المرور والكشف على 50 محلا وتمثلت المخالفات في عدم تجديد ترخيص الإعلان فضلا عن إقامة إعلان قبل الحصول على ترخيص من البلدية وإضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص إلى جانب رفع وإزالة 60 إعلانا عشوائيا مخالفا يشوه المنظر العام ويعيق الرؤية عن قائدي السيارات.



ودعت أصحاب المحلات للتعاون مع مفتشي الفرق الرقابية الميدانية فضلا عن التنبيه على العاملين لديهم من التأكد من سريان ترخيص الإعلان ووضعه في مكان بارز والالتزام بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة والتي قد تصل إلى حد الغلق الإداري.