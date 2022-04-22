اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس، مبادرة الأمن العالمي لتعزيز الأمن للجميع في العالم.



وطرح شي المبادرة أثناء إلقاء كلمة رئيسية عبر دائرة الفيديو في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي 2022.



وقال شي إنه من المهم أن نبقى ملتزمين برؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، ونعمل معا للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وان نبقى ملتزمين باحترام سيادة ووحدة أراضي جميع البلدان، وندعم عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونحترم الخيارات المستقلة لمسارات التنمية والأنظمة الاجتماعية التي يتخذها الناس في مختلف البلدان. وأضاف: نبقى ملتزمين بالتمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ونرفض عقلية الحرب الباردة، ونعارض الأحادية، ونقول لا لسياسات التحالفات والمواجهة بين التكتلات،



ودعا الى الالتزام بأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد، ونتمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، ونبني هيكلا أمنيا متوازنا وفعالا ومستداما، ونعارض السعي لتحقيق الأمن على حساب أمن الآخرين، وإلى ان نبقى ملتزمين بالحل السلمي للخلافات والنزاعات بين الدول من خلال الحوار والتشاور، وندعم كل الجهود التي تؤدي إلى التسوية السلمية للأزمات، ونرفض المعايير المزدوجة، ونعارض الاستخدام التعسفي للعقوبات الأحادية والولاية القضائية طويلة الذراع، وملتزمين بالحفاظ على الأمن في المجالات التقليدية وغير التقليدية، ونعمل معا على حل النزاعات الإقليمية والتحديات العالمية مثل الإرهاب وتغير المناخ والأمن السيبراني والأمن البيولوجي.