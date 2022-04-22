قتل 14 شخصا على الأقل في أفغانستان في تفجيرين وقعا امس واستهدف أحدهما مسجدا للشيعة، في ثاني هجوم من نوعه تتعرض له هذه الأقلية في غضون ثلاثة أيام.



وتبنى تنظيم داعش التفجير الذي استهدف المسجد في مزار الشريف.



وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروعة لضحايا أثناء نقلهم إلى المستشفى من مسجد «سه دكان» في مزار الشريف على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهرت الصور، أرض المسجد وقد تناثر الزجاج في أرجائها.



وقال ذبيح الله نوراني، رئيس هيئة الإعلام والثقافة في ولاية بلخ لفرانس برس إن «التقارير الأولية تؤكد سقوط 25 ضحية على الأقل».



من جهته، قال آصف وزيري المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ لفرانس برس «لقد سقط 10 قتلى و15 جريحا في انفجار بمسجد لإخواننا الشيعة» في مزار الشريف.



وفي ولاية قندوز قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون بجروح في تفجير بدراجة مفخخة.



وقال المتحدث باسم شرطة الولاية عبيد الله عبيدي لفرانس برس إن الانفجار نجم عن دراجة مفخخة واستهدف سيارة تقل ميكانيكيين يعملون في وحدة عسكرية تابعة لطالبان.



وهذا ثاني تفجير يستهدف أقلية الهزارة الشيعية في أفغانستان هذا الأسبوع.



والثلاثاء قتل ستة أشخاص في انفجار عبوتين منزليتي الصنع استهدفتا بفارق زمني ضئيل مدرسة للبنين في دشت برشي، الحي الواقع غرب العاصمة والذي يقطنه بشكل أساسي أفراد من الهزارة.



تحسن الوضع الأمني في أفغانستان بشكل كبير منذ استعادت حركة طالبان السلطة في أغسطس مع انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد بعد حرب استمرت عشرين سنة.