أظهرت دراسة جديدة من جامعة ميسوري الأميركية أن المرضى الذين يدخلون المستشفيات مصابين بالالتهاب الرئوي المصاحب لكوفيد-19 أكثر عرضة للإصابة بالخرف من أولئك المصابين بأنواع أخرى من الالتهاب الرئوي. وقد قام فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة ميسوري بجمع البيانات من 1.4 مليار مقابلة طبية قبل 31 يوليو 2021. واختار الباحثون مرضى دخلوا المستشفيات بسبب معاناتهم من الالتهاب الرئوي لأكثر من 24 ساعة. وقالت الدراسة إنه من بين 10403 مرضى أصيبوا بكوفيد-19، أصيب 312 بعد تعافيهم بحالات خرف مبكر، مضيفة أن مخاطر الإصابة بالخرف المبكر كانت أكثر شيوعا بين الذين أصيبوا بالالتهاب الرئوي المصاحب لكوفيد-19 ممن تجاوزت أعمارهم 70 عاما.